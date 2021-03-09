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По заказу американских ВМС в США стартует процесс разработки гиперзвукового оружия для палубных истребителей-бомбардировщиков F-18 Super Hornet. В течение трех лет должно быть создано три прототипа таких ракет.

Разработка гиперзвуковых боеприпасов будет осуществляться в рамках проекта Screaming Arrow. Главная задача – это обеспечение возможности нанесения ударов по целям потенциального противника, имеющим самый высокий приоритет. Смысл использования гиперзвукового вооружения именно на палубных самолетах заключается в том, что враг даже не успеет развернуть свою инфраструктуру для контрудара.

Ракеты создаются для поражения наземных целей, однако предполагается, что они смогут справляться также с кораблями вероятного противника. Процесс разработки разделен на три ключевых этапа. За первые 7 месяцев должен быть составлен подробный план производства вооружения. Второй этап займет около 15 месяцев и позволит изготовить все необходимые комплектующие.

Самым важным будет третий этап, который объединит в себе сборку ракет и их интеграцию с палубным самолетом F-18. Сразу же после него пройдут первые испытания, намеченные на 2024 год.

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