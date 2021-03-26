Владимир Путин пожелал Елизавете Долженковой успеха в поступлении в Музыкальное училище имени Гнесиных.

Как сообщается, девушка стала известна на всю страну, спев осенью прошлого года песню «Умывает красно солнышко» по просьбе Путина. На днях Елизавета стала участницей заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Отмечается, что она находилась в одном зале с Путиным, и им удалось побеседовать.

Президент узнал школьницу, и похвалил её за песню. Он сообщил, что она пела весьма хорошо, и также отметил выбор хорошей песни. Елизавета в разговоре призналась в планах попробовать поступить в Гнесинку, и понадеялась, что у неё получится. В ответ Путин поддержал её, а также задался вопросом, слышит ли их надежды Министр культуры Ольга Любимова.

Кроме того, девушка сообщила о том, что после исполнения песни ей поступило несколько предложений. Так, ей предложили снять на песню клип, а также приглашали на новогодний голубой огонёк.