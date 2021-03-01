Российская компания «Кронштадт» работает над созданием беспилотных аппаратов «Молния», которые будут действовать в составе роя. По словам источника, это будут БПЛА воздушного базирования, предназначенные для запуска с самолета-носителя.

Главная задача, для которой разрабатываются новые беспилотники – это прорыв систем ПВО потенциального противника. Дроны, запускаемые стаей, будут сбивать с толку радиолокационные станции, выступая в качестве ложных целей.

Сами дроны выполняются в виде уменьшенной крылатой ракеты. Производитель намерен оснастить их мощными реактивными силовыми установками, а также складывающимися крыльями. Удлиненный игловидный фюзеляж позволит повысить аэродинамику и обеспечить высокую скорость беспилотных аппаратов.

Разработчики сообщили, что запускать рой дронов можно будет с любого бомбардировщика или истребителя. Кроме того, в качестве носителя предполагается использовать тяжелый БПЛА «Охотник». Компактные беспилотники с длиной около полутора метров и размахом крыльев 1,2 м оснастят технологиями скрытности, чтобы еще больше запутать системы ПВО вероятного противника.