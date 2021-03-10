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5 марта после трех дней тишины российские ВКС вновь нанесли мощный удар по позициям террористов организации ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещена на территории России) в Сирии. На этот раз атаки проводились на востоке пустыни Хама, а также в провинции Хомс.

Сообщается, что по вооруженным боевикам было нанесено не менее полусотни ракетно-бомбовых ударов. В результате больше 10 наемников погибли, многие получили ранения разной степени тяжести.

Центр мониторинга, расположенный на сирийской территории, сообщает также об ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям и колоннам автомобилей, перевозивших топливо. Эти заводы контролируются террористами, поэтому их уничтожение дает возможность предотвратить контрабанду нефти и продуктов из нее.

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