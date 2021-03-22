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Украина намерена использовать фактор внезапности в наступлении на самопровозглашенные ЛНР и ДНР, уверен политический эксперт Анатолий Вассерман. Он сделал такой вывод после анализа последних сводок с Донбасса.

По словам эрудита, представители Народной милиции Донецкой республики обнаружили пять артиллерийских установок «Акация» в непосредственной близости от населенного пункта Зачатовка. Кроме того, в Бахмуте появилось больше двух десятков танков Т-64 и несколько комплексов «Стрела-10».

Вся такая техника, согласно условиям режима прекращения огня, должна находиться на удалении от линии разграничения. Однако ВСУ постепенно стягивает ее к самой границе, что вполне может говорить о скором наступлении. Политолог не стал предсказывать дату, так как по его мнению, нападение будет неожиданным для республик Донбасса.

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