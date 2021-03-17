Украинский президент Владимир Зеленский будет руководить страной до конца своего первого срока, однако потом его просто выбросят, как расходный материал, уверен эрудит и политолог Анатолий Вассерман. Эксперт считает, что сейчас главу государства от импичмента спасает только американская поддержка.

По словам политолога, Зеленский не сможет предпринять какие-либо серьезные действия в отношении своих конкурентов в борьбе за президентское кресло на следующих выборах.

Вассерман заявляет, что для подобных действий украинскому лидеру потребуются сообщники, готовые ради него не только пойти на преступление, но еще и скрывать это самое преступление в течение долгих последующих лет. Также Зеленский вряд ли готов нести ответственность за подобные действия.