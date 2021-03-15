Политический обозревать Анатолий Вассерман уверен, что Украина не собирается наступать на Донбасс. Переброска техники в восточный регион страны – это провокация, которая ставит своей целью обвинение России в агрессивных действиях.

По мнению эксперта, если бы Киев действительно готовился к наступлению, никто бы никогда не узнал, что танки и артиллерийские системы перебрасываются в регион. Украина сделала бы все максимально скрытно. А так она просто продемонстрировала всему миру, что якобы готовится к боевым действиям.

Главным наблюдателем, по замыслу Киева, должна была стать Россия. Именно ее ВСУ пытались спровоцировать на вмешательство в конфликт. Тогда у руководства страны появился бы повод обвинить РФ в агрессии перед мировой общественностью и продолжить создание образа «врага всей Европы».

Вассерман уверен, что в скором времени можно ожидать и других провокаций, направленных на привлечение внимания России. Однако наступать на Донбасс Украина не будет, чтобы не повторять прошлых ошибок.