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В Выборге дом бывшего книготорговца Говинга был изъят у владельца и передан в пользу Ленобласти.

Как сообщается, это решение было принято городским судом Выборга. Причиной для изъятия здания послужило то, что владелец довёл его до ненадлежащего и аварийного состояния. В скором времени должны начаться переговоры с собственником, в ходе которых предстоит договориться о цене за недвижимость.

Собственником здания является строительная компания «Северо-Запад». В настоящее время она находится в процедуре банкротства, а сам дом был многократно заложен в банках.

Пятиэтажный дом Говинга, как отмечается, был построен в начале XX века, он включён в список памятников архитектуры. Проект дома разработал архитектор Карл Хорд аф Сегергтадт. После того, как будут завершены переговоры о передаче, власти собираются заняться восстановлением здания.

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