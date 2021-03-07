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На Украине представителям нетрадиционной ориентации предложили вступить в мотопехотную часть ВСУ.

Об этом рассказала организация «Военные ЛГБТ и наши союзники» на своей странице в Facebook. При этом указывается, что набор афишироваться не будет, то есть личности представителей ЛГБТ-сообщества, а также подразделения, в которые они вступят, будут скрыты. Это будет сделано из-за того, что на Украине слишком много граждан способны отреагировать на подобную ситуацию крайне негативно.

Представителям секс-меньшинств нужно будет пройти соответствующее обучение и сертификацию, а также собеседование. Отмечается, что подобные формирования планируется направить, в том числе, в зону боевых действий в Донбассе.

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