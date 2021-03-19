Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ, решила сравнить показатель заболеваемости коронавирусом в европейских странах и Российской Федерации.

Согласно ее словам, на территории РФ наблюдается постепенное уменьшение количества новых заражений коронавирусной инфекцией, а в Европе после двух месяцев снижения вновь начался подъем. Она добавила, что некоторые страны стали постепенно снова возвращаться к карантину и другим видам ограничений.

При комментировании побочных эффектов препаратов от COVID-19 Вуйнович отметила, что государства тщательно следят за состоянием пациентов, получивших вакцину. В России при этом ситуация не вызывает никаких беспокойств.