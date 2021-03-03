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Жительница пгт Каменка, что в Воронежской области, предстанет перед судом за убийство собственного младенца. Она уже признала свою вину и может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет.

В ходе следствия выяснилось, что 33-летняя женщина уже воспитывает троих детей. Прибавления в семействе она не хотела, поэтому сделала все возможное, чтобы скрыть нежелательную беременность от окружающих.

Женщина родила ребенка дома, не обращаясь к медикам. Сразу после этого она выбросила его в ведро, хотя мальчик был жив. Затем она дождалась, пока малыш перестал подавать признаки жизни и закопала мертвого ребенка неподалеку от дома.

Психиатрическая экспертиза, которая проводилась в рамках расследования, показала полную вменяемость многодетной матери. Поэтому ей придется предстать перед судом и понести наказание за жуткое преступление.

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