В Таджикистане были проведены учения на 201-й российской военной базе.

Как сообщается, в учениях приняли участие подразделения войсковой разведки Центрального военного округа, всего было задействовано более 500 военных. Им предстояло отработать манёвры противодействия террористам. Так, согласно легенде учений, условные террористы собирались совершить диверсию на российских военных объектах.

Для того, чтобы осуществить поиск условных сил противника, подразделения войсковой разведки перебросили в указанные районы при помощи вертолётов. Обнаружить террористов им удалось, используя беспилотники «Тахион». После этого военные обезвредили террористов.

Также были задействованы малогабаритные комплексы радиопомех «Лесочек» для того, чтобы подавить мобильную связь террористов и предотвратить подрывы взрывных устройств.