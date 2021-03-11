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Американское издание Popular Mechanics попыталось выяснить, какие самолеты за последние 40 лет были по-настоящему «крутыми». Они привели свой список, в котором оказалось два российских истребителя и одна гражданская воздушная машина.

В период с 2010 по 2020 год наиболее крутым стал многофункциональный истребитель Су-57. Он привлек внимание авторов рейтинга стелс-технологиями, а также высокой скоростью и маневренностью. Кроме того, эксперты отметили мощное вооружение самолета, позволяющее ему поражать цели на воде, на земле и в воздухе.

В 2000-2010 годах лучшим был назван еще один истребитель – МиГ-1.44. На его основе до сих пор планируют создать истребитель пятого поколения, но раньше 2030 года ожидать его не стоит. Представленный здесь МиГ не оправдал надежд, продемонстрировав в ходе первого тренировочного полета большое количество недоработок.

В период с 1990 по 2000 год «крутым» стал самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир». Он применялся и успешно используется сегодня для самых разных целей – для экологических миссий, транспортировки грузов, тушения сложных пожаров, в том числе и лесных, охраны водного пространства РФ.

В 1980-1990 годах лучшим назвали украинский самолет «Мрия», который разрабатывался и создавался во времена Советского Союза. Он представляет собой самый большой в мире транспортник, который и сейчас время от времени курсирует между континентами.

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