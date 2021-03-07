Специалисты из США разработали макет лазерной пушки для истребителей.

Проект получил название SHIELD. Как указывается, лазерное оружие должно обеспечить эффективную защиту истребителей. Так, из-за того, что лазерный луч движется со скоростью света, не существует какого-либо способа его перехватить. Таким образом, против него бесполезны любые ракеты. Кроме того, лазер более точен, чем прочие средства перехвата, и потому уничтожение вражеских объектов или электроники занимает заметно меньше времени.

Планируется, что военные США начнут полномасштабные испытания лазерного вооружения уже этим летом, когда установка будет поставлена на истребители. Тренировка будет осуществляться на ракетах класса «земля – воздух» и «воздух-воздух». Летом 2024 года должны начаться полноценные испытания всего комплекса на земле.