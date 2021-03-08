читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия не намерена больше терпеть участившиеся провокации НАТО, пишут журналисты китайского издания Sohu. По их словам из сравнительно недавно происходящих событий можно выделить три предупреждения, которые РФ уже сделала Западу.

Первое из них – это моментальное реагирование на приближение к российским рубежам американских и натовских боевых самолетов. Практически сразу на перехват вылетают истребители ВКС, которые демонстрируют мастерство высокого пилотажа и вынуждают пилотов противной стороны изменить курс.

Второе предупреждение – это недавние испытания новейшей МБР «Сармат». Эта ракета, по словам китайских экспертов, способна смести с лица земли Соединенные Штаты в случае нанесения ударов по российской территории. Она станет мощным оружием сдерживания и предостережением для потенциального противника.

Третье предупреждение – это оперативное пресечение провокаций на море. Так, недавно проведенные учения в Тихом океане показали Японии, являющейся верным союзником США, что России есть чем ответить на любые нападки.

Вам может понравиться

В Екатеринбурге появится улица Героев России с удобным въездом в центр

Алексеем Орловым, главой города Екатеринбург, было подписано постановление, согласно которому скоро начнется проектирование улицы Героев России. Ранее в Сети было опубликовано изображение, на котором демонстрируется обустройство новой городской дорожной сети.

Продавцы Брянска перед 8 марта взвинтили цены на цветы

В Брянске цены на цветы перед 8 марта традиционно взлетели до небес, жалуется одна из жительниц города. Она пишет, что купила букетик, чтобы преподнести его в подарок матери и была

ЗАГС Перми рассказал о необычных именах для новорожденных девочек

В ЗАГСе Перми рассказали о самых необычных именах, которые родители выбирают для своих родившихся дочерей. Отмечается, что в список попали имена девочек, рождённых с декабря 2020 года. Так, как сообщает
  • Анна
  • 07.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 8 марта – ясно, до -2 °C | Подольск: погода, 8 марта – облачно с прояснениями, до -7 °C | Армавир: погода, 8 марта – ясно, до -3 °C |