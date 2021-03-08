Россия не намерена больше терпеть участившиеся провокации НАТО, пишут журналисты китайского издания Sohu. По их словам из сравнительно недавно происходящих событий можно выделить три предупреждения, которые РФ уже сделала Западу.

Первое из них – это моментальное реагирование на приближение к российским рубежам американских и натовских боевых самолетов. Практически сразу на перехват вылетают истребители ВКС, которые демонстрируют мастерство высокого пилотажа и вынуждают пилотов противной стороны изменить курс.

Второе предупреждение – это недавние испытания новейшей МБР «Сармат». Эта ракета, по словам китайских экспертов, способна смести с лица земли Соединенные Штаты в случае нанесения ударов по российской территории. Она станет мощным оружием сдерживания и предостережением для потенциального противника.

Третье предупреждение – это оперативное пресечение провокаций на море. Так, недавно проведенные учения в Тихом океане показали Японии, являющейся верным союзником США, что России есть чем ответить на любые нападки.