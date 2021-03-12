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На российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии доставили георадар «Око-3». Замначальника инженерных войск Павел Реуцкий рассказал, что это оборудование будет использоваться для обнаружения подземных укрытий боевиков.

По словам подполковника российской группы войск в Сирии, в распоряжении террористических организаций имеется метростроевская и землепроходческая техника, посредством которой они не только строят укрытия под землей, но и прорывают тоннели длиной в несколько километров. Также довольно часто они делают подкопы под важные объекты, чтобы совершать теракты и диверсии.

Георадар «Око-3» призван покончить с этой тактикой. Он «видит» на 50 метров вглубь и с легкостью обнаруживает проделанные в толще грунта подкопы. Испытания с подобным оборудованием уже проводились в Сирии, причем оно показало высокую эффективность предотвращения террористических актов, а также обнаружения подземных складов с боеприпасами и оружием. Комплекс «Око-3» российские военные задействуют на территориях, уже очищенных от боевиков, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо рисков для местных жителей и армейских подразделений.

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