На востоке сирийской провинции Идлиб, рядом с городом Серакиб заметили новейшие военные грузовики из России «Торнадо-У». Предполагается, что они проходят тестирование в реальных боевых условиях.

Эксперты сообщают, что российские военные располагаются в этой провинции уже почти год, однако ранее грузовиков «Торнадо-У» здесь не наблюдалось. Скорее всего, их доставили в Сирию на транспортных самолетах совсем недавно.

«Торнадо-У» — это усовершенствованная версия грузовых автомобилей «Урал» (Урал-63704–0010). Она обладает запасом хода до тысячи километров, а также повышенной проходимостью. Максимальная скорость по шоссе превышает сто километров в час, грузоподъемность – 16 тонн. Мощность дизельного двигателя достигает 440 лошадиных сил. Машины используются в основном для перевозки личного состава, а также самых различных грузов военного назначения.

По мнению экспертов, вместе с грузовиками в Сирию прибыли и представители завода-производителя, которые наблюдают за всеми перемещениями «Торнадо-У», продумывают необходимые коррективы и модернизации, чтобы сделать автомобили еще более мощными.