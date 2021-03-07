В воскресенье в Швейцарии проходит референдум о запрете на скрытие лица в общественных местах. Если большинство граждан проголосует «за», то ношение мусульманских паранджи и никаба в этой стране запретят.

Законопроект предусматривает лишь два исключения – скрывать лицо можно будет под медицинской маской, если это прописано врачом (или диктуется требованиями карантина), а также в местах религиозного культа. Во всех остальных случаях делать это запретят не только гражданам Швейцарии, но и всем, кто пересекает границу государства.

По многочисленным опросам, которые проходили перед началом референдума, прогнозируется, что за запрет проголосует 56 процентов жителей Швейцарии. В этом случае законопроект вступит в силу сразу же после закрепления результатов референдума.