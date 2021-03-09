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В Сети в свободном доступе появилась видеозапись атаки российских ВКС на базу наемников неподалеку от Идлиба. По информации, представленной ресурсом «Русская весна», объект, который представлял собой склад оружия и боеприпасов, был уничтожен полностью.

Сообщается, что склады принадлежали террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории России). Авторы отмечают, что после удара российских ВКС на этот раз даже не было традиционных воплей боевиков и подконтрольных им СМИ о погибших мирных жителях и разбомбленных школах. Вполне вероятно, что террористы сами прекрасно знали, на какой объект был совершен налет.

По словам экспертов, прокомментировавших удар, радикальные исламисты после некоторого затишья снова начали вести себя более активно, поэтому российские ВКС своевременно взялись за борьбу с ними.

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