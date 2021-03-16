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В Санкт-Петербурге преподаватель уволилась из-за своих публикаций в TikTok.

В 2021 году Дарина Счастная начала публиковать в TikTok шуточные видеоролики, темой которых стала её работа. Администрация школы увидела эти видеозаписи и заявила, что они нарушают моральный кодекс, а также обесценивают статус учителя. Также один из видеороликов сравнили с «латентной порнографией» – в кадре учительница и её супруг находились в банных халатах.

Закончилось дело тем, что учительница решила уйти с работы и написала заявление на увольнение. Она сообщила, что в настоящее время у учителей нет права на личную жизнь, кроме того, они всем что-то должны.

При этом в администрации школы отметили, что просили учительницу доработать до конца учебного года, но она отказалась. Её последний рабочий день был в пятницу. Также было отмечено, что из-за видеороликов от родителей учеников были жалобы, и поначалу учительницу просили удалить ролики, однако она не стала этого делать.

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