Банк «Открытие» провёл исследование и выяснил отношение россиян к тому, что женщина работает.

Как выяснилось, в том, что женщинам работа не нужна, уверены 50% россиян и 22% россиянок. А уж если им и приходится работать, то в случае острой нужды – так заявили 36% мужчин и 19% женщин. Также работа нужна ради финансовой независимости – так полагает 28% россиян и 45% россиянок, или самовыражения – эту причину назвали 24% мужчин и 33% женщин.

Материнство и ведение хозяйства назвали основной задачей женщины 55% россиян и 37% россиянок. 51% женщин отметили, что выбирать, чем они будут заниматься, должны сами женщины.

Кроме того, в опросе был поднят вопрос содержания женщин. Так, 2% женщин и 5% мужчин считает, что ситуация, при которой женщина находится на содержании мужчины, приведёт к краху их отношений. 35% россиянок и 39% россиян уверены, что мужчина обязан содержать женщину. Ещё 59% женщин и 46% мужчин считают, что такое возможно лишь с согласия обоих. 4% женщин и 11% мужчин заявили, что в финансовом вопросе должно быть равенство.