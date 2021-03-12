Подозрительно бедные семьи могут перестать получать детские пособия. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

Как сообщается, такими семьями считаются те семьи, чьи официальные доходы слишком малы, а по факту такая семья владеет весьма значительным имуществом. К примеру, это может быть несколько домов с площадью не менее 40 квадратных метров на одного человека. Также подозрение вызовет наличие трёх машин в семье или приобретение дорогого автомобиля.

Лишить их детских пособий хотят для того, чтобы помощь действительно бедным семьям была более эффективной. Также отмечается, что детские пособия, которые выплачивают малообеспеченным семья, могут увеличить на 75-100%, если даже с учётом базовых начислений семья не переступает черту бедности.

Малообеспеченные семьи могут владеть одновременно следующим: квартирой, дачей и домом, земельным участком до 25 соток, автомобилем и гаражом, мотоциклом, трактором, а также иметь до 250 тысяч рублей сбережений.