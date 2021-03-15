Польские СМИ использовали фразу из российского анекдота, чтобы объяснить тактику Владимира Путина, лидера РФ, по ослаблению стран Запада.

Речь идет о фразе: «Когда царь на рыбалке, вся Европа ждет». По словам Антония Конюшевского, польского журналиста, Россия и Китай заинтересованы в ослаблении Евросоюза, однако они хотят достичь разных целей. Если Москва пытается выгнать США из европейских стран, то Пекин намерен снизить их влияние в тихоокеанском регионе.

При этом автор материала указывает на то, что РФ не обладает большим влиянием на Западе, однако немалое количество государств зависят от нее. Фраза из анекдота также показывает, что Путин не хочет увидеть крах США и даже вникает в их проблемы, но делает это так, словно находится на рыбалке.