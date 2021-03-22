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В Подмосковье сумели вылечить пациента, у которого было зафиксировано стопроцентное поражение лёгких. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как сообщается, 47-летнего мужчину приняли с коронавирусом ещё в ноябре. Также ему сделали КТ и выявили сильнейшее поражение лёгких. Состояние пациента было весьма тяжёлым и его сразу же отправили в реанимационное отделение.

Всего мужчина находился в больнице около четырёх месяцев, из них полтора месяца он был подключён к аппарату ИВЛ. Также мужчине два раза проводили биологическую терапию, которая направлена на остановку цитокинового шторма.

В настоящее время мужчина уже вылечился – как сообщается, он чувствует себя хорошо, и его выписали из медучреждения.

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