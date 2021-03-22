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В Подмосковье 11-летняя девочка умерла, играя со своими собаками. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл утром 21 марта. Девочка ушла гулять с двумя собаками во двор своего частного дома. Её родители были в доме. Примерно в 11 часов утра лежащую без признаков жизни девочку увидели соседи.

Как выяснилось, играющие собаки вцепились в шарф девочки и начали тянуть его в разные стороны, в итоге задушив ребёнка. Окончательные выводы о причинах смерти ребёнка и характере травм будут сделаны после проведения расследования.

В настоящее время был произведён осмотр места происшествия, опрошены родители погибшей и свидетели. Ведётся выяснение обстоятельств инцидента, также назначено проведение судмедэкспертизы. Кроме того, свою проверку проводит прокуратура.

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