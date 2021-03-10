На дорогах Подмосковья началось тестирование дорожных камер, которые фиксируют езду с непристёгнутым ремнём, а также разговор водителя по телефону.

Как отмечается, тестирование было начато в начале этого года. На данный момент водителям, которые нарушили правила, штрафы не назначаются, так как ведётся определение необходимой доказательной базы для фиксации совершённого нарушения.

При этом аналогичные камеры, которые выявляют эти же нарушения, уже были установлены на дорогах Москвы. Водителям, которые нарушили правила в столице, штрафы уже выписывают.

Указывается, что технически можно в любом регионе внедрить системы автоматической фиксации указанных нарушений. Для этого необходимы современные комплексы фотовидеофиксации. Рано или поздно такие системы должны появиться во всех регионах.