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В Воскресенске 31-летний мужчина насмерть избил своего знакомого. Об этом рассказало региональное СКР.

Как сообщается, инцидент произошёл 3 марта. Мужчины, как указывается, проживали в одном доме на улице Пушкина, и в этот день между ними произошла ссора, причина которой не уточняется. Местом для конфликта стала лестничная площадка. В скором времени конфликт перешёл в рукоприкладство.

В итоге обвиняемый нанёс не менее 30 ударов, которые пришлись в область головы и туловища другого мужчины. Потерпевший получил тяжёлые травмы, из-за которых скончался на месте инцидента.

Обвиняемый был задержан. Во время допроса он признал свою вину. Расследование инцидента продолжается, ведётся сбор доказательств.

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