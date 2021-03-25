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В Одессе пришвартовался сухогруз США, который доставил снаряжение для войск Украины. Об этом рассказало местное издание «Думская».

Согласно имеющейся информации, сухогруз США Ocean Glory, специализирующийся именно на военных перевозках, зашёл в порт Одессы вечером 24 марта. По сведениям издания, на борту корабля находилось примерно 350 тонн различного снаряжения для военных. К примеру, указывается, что США предоставило 35 внедорожных автомобилей Humvee.

В настоящее время ведётся разгрузка сухогруза, которая должна завершиться только в пятницу.

С 2014 года со стороны США Киев получил военную помощь более, чем на два миллиарда долларов. Об этом заявил в начале марта Колин Кол – кандидат на пост замминистра обороны США по политическим делам.

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