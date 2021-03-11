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Представители управления СК РФ по ЯНАО сообщили, что городской суд Ноябрьска признал 40-летнего мужчину виновным в изнасиловании школьницы и съемках порно с ее участием.

Согласно имеющимся сведениям, приговоренный около двух лет назад начал переписываться с учащейся пятого класса из Ноябрьска. Вскоре он смог уговорить девочку встретиться с ним лично. В рамках этой встречи мужчина использовал девочку для создания фото и видеоматериалов сексуального характера.

Когда полицейским стало известно о преступлениях злоумышленника, тот сразу же покинул Ямал. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых им удалось найти преступника и доставить его в Ноябрьск. В итоге суд приговорил мужчину к 16 годам тюрьмы.

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