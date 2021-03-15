Юный хакер из Татарского района взломал в социальной сети «ВКонтакте» страничку своей учительницы, нашел на ней видеозаписи интимного характера, которые девушка отправляла своему бойфренду, и разослал их своим друзьям.

14-летний школьник и его родители не захотели идти на контакт с учительницей после происшествия. Впрочем, от этого мало что зависело – видеозаписи уже были разосланы. Поэтому девушка подала руководству школы заявление на увольнение и уехала за пределы региона.

В школе дали отличную характеристику уволившейся учительнице. Она выполняла функции психолога, а также преподавала иностранные языки – французский и немецкий. Кроме того, девушка попала в четверку лучших участников конкурса «Учитель года». Жила она в селе, а в город приезжала только на работу.

О подростке, намеренно выставившем напоказ интимную жизнь преподавательницы, отзываются гораздо хуже. Некоторые учителя заявляют, что его уровень успеваемости чрезвычайно низкий, поэтому ученик может даже не сдать выпускные экзамены.