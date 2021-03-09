В Новосибирске собираются установить несколько десятков дог-боксов.

Как сообщается, в рамках проекта «Чистый двор» в Перми было создано 66 дог-боксов. Большая часть из них, а именно, 46 дог-боксов, предназначены для Новосибирска.

Всего на реализацию проекта было потрачено 330 тысяч рублей. Как заявили организаторы проекта, он был разработан с целью научить владельцев собак убирать за своими животными. С этой целью планируется обеспечить их мусорными пакетами. Указывается также, что следить за запасом пакетов будут управляющие компании.

Данный проект уже был реализован в других городах, и опыт показал, что граждане зачастую выбрасывают в урны дог-боксов посторонний мусор. Поэтому организаторы проекта на этот раз выбрали конструкцию без урн. Выбрасывать пакеты с содержимым, таким образом, владельцам собак придётся в обычные мусорные контейнеры.