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В Новосибирске собираются установить несколько десятков дог-боксов.

Как сообщается, в рамках проекта «Чистый двор» в Перми было создано 66 дог-боксов. Большая часть из них, а именно, 46 дог-боксов, предназначены для Новосибирска.

Всего на реализацию проекта было потрачено 330 тысяч рублей. Как заявили организаторы проекта, он был разработан с целью научить владельцев собак убирать за своими животными. С этой целью планируется обеспечить их мусорными пакетами. Указывается также, что следить за запасом пакетов будут управляющие компании.

Данный проект уже был реализован в других городах, и опыт показал, что граждане зачастую выбрасывают в урны дог-боксов посторонний мусор. Поэтому организаторы проекта на этот раз выбрали конструкцию без урн. Выбрасывать пакеты с содержимым, таким образом, владельцам собак придётся в обычные мусорные контейнеры.

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