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Минтруд России рассказал, как оформить новую выплату, которая предназначена семьям, имеющим ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Как сообщается, для подачи заявления необходимо либо пойти в отделение МФЦ, либо воспользоваться порталом Госуслуг. Срок подачи заявок – с 1 апреля по 31 декабря. Перерасчёт выплаты, как уточняется, будет произведён с 1 января этого года.

Размер выплаты определяется согласно прожиточному минимуму на ребёнка в регионе и может достигать 50%, 75% или 100% от этой суммы. Определение размера выплаты, как уточняется, для каждой семьи будет основываться на информации о доходах семьи за последние четыре месяца перед назначением выплаты. Учитываются также пенсии, стипендии, которые получают члены семьи, алименты и прочие социальные выплаты, и иные доходы.

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