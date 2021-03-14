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Военные ЛНР обвинили ВСУ в обстреле беспилотника Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ.

Об инциденте сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. Согласно заявлению, обстрел БПЛА был произведён в районе села Троицкое. Как сообщается, ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия с позиции 59-й бригады. Также сообщается, что приказ о препятствовании работе БПЛА был отдан полковником Геннадием Шаповаловым.

Также представители Народной милиции ЛНР сообщили, что наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга. Кроме того, в ходе инцидента беспилотник пострадал, что выяснилось во время его обследования – на одном из винтов было обнаружено пулевое повреждение. Также указывается, что Киев продолжает размещать вооружение и военную технику в нарушение мер по перемирию.

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