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Оборонное ведомство ЛНР сообщило о том, что Вооружённые силы Украины начали размещать военную бронетехнику на линии разграничения огня в Донбассе, а также в ближайших населённых пунктах.

Согласно информации ополчения, 9 марта ВСУ поставили не менее одной боевой машины пехоты, а также как минимум один бронеавтомобиль поблизости от города Счастье. Такая же военная техника была обнаружена в населённом пункте Попасная.

Отмечается, что в настоящее время оба этих населённых пункта находятся под контролем 80-у отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как заявили представители оборонного ведомства ЛНР, размещение вооружений в населённых пунктах нарушает режим прекращения огня.

Украинская сторона на данный момент обвинения в свой адрес не прокомментировала.

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