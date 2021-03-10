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Польские и литовские инструкторы будут учить украинских бойцов воевать с ополченцами Донбасса, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, они уже сейчас находятся в населенном пункте Геевка, расположенном в зоне ответственности 80-й бригады.

В основном обучение заключается в подготовке снайперов, которые будут использоваться в провокациях против самопровозглашенных республик. Появление инструкторов совпало с передачей военному соединению 80 снайперских винтовок.

По словам Филипоненко, большинство зарубежных военных – это наемники, управляемые подполковником Дмитрием Братишко. Они уже воевали на Донбассе в 2014-2015 годах и сейчас вновь взялись за формирование новых интернациональных подразделений.

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