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В населенных пунктах Золотое и Орехово, а также в Станице Луганской появились украинские зенитные установки и бронетехника, заявляет пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Сообщается, что ВСУ разместили это вооружение буквально за минувшие сутки.

Среди вооружения, которое появилось на территории упомянутых населенных пунктов – противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и самоходные гаубицы «Мста-С». Кроме того, представители народной милиции заявляют, что Украина минирует подконтрольные Киеву территории. К примеру, только у населенного пункта «Орехово» было установлено около 150 противотанковых мин.

Киев пока не подтверждает, но и не опровергает информацию о стягивании на Донбасс технику. Ранее на заявление ЛНР и ДНР о возможных превентивных ударах по ВСУ первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев будет «зеркально отвечать» на такие атаки.

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