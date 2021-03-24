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В Ленобласти началась подготовка к проведению ледовзрывных работ.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Как сообщается, регион готовится к паводку, и в рамках подготовки будут проведены ледовзрывные работы. По словам Дрозденко, за тем, чтобы весеннее половодье прошло без чрезвычайных ситуаций, будут следить более 7,5 тысяч специалистов. Также было задействовано 2,6 тысячи спецтехники.

Проведение ледовзрывных работ начнётся уже 25 марта и продлится до 1 апреля. Первый работы будут проведены на реке Свирь, затем на участках рек Сясь, Паша и Оять.

Пики весеннего половодья в регионе ожидаются на вторую и третью декаду апреля. Превышения максимальных уровней воды, согласно прогнозам, быть не должно.

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