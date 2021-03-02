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В Китае предложили запретить майнинг криптовалюты. Как указывается, это заметно осложнит жизнь добытчикам биткоинов.

На данный момент такое предложение выдвинула только одна китайская провинция – Внутренняя Монголия. В этом регионе, а также в провинциях Сычуань и Синьцзян, ведётся самая большая добыча криптовалюты. Как указывается, в регионе уже к апрелю собираются закрыть все фермы, которые занимают майнингом криптовалюты. Также будет запрещено строительство новых ферм.

Своё решение власти региона объяснили экономией электроэнергии. Так, майнинг оказывает негативное воздействие на климат, так как потребляет очень большое количество электроэнергии, что способствует выработке углекислого газа. В свою очередь, это усиливает парниковый эффект.

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