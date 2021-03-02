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Исследование микробиома кишечника, образцы которого были взяты у жителей 28 государств, позволило ученым составить новейших каталог вирусов, названный Gut Phage Database. В него внесено более 140 тысяч видов, многие из которых ранее даже не были известны науке.

Ученые заявляют, что все эти вирусы не входят в число патогенов, а необходимы для обеспечения нормальной работы человеческого кишечника. Некоторые из них поражают археи и бактерии, очищая от них ЖКТ, но большинство переносит ДНК от одной бактериальной колонии к другой. Также вирусы-бактериофаги могут запускать процесс коэволюции, в ходе которого разные виды бактерий развиваются совместно.

Ученые заявляют об идентификации 142 809 вирусов. Самые распространенные из них входят в группу crAssphage. Также весьма часто экспертам пришлось встречаться с бактериофагами клады Gubaphage.

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