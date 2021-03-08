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Вооружённые силы Украины прокомментировали информацию о том, что в стране планируется создать ЛГБТ-подразделение.

На днях в СМИ появилось сообщение о том, что в мотопехотную часть ВСУ ведётся набор представителей секс-меньшинств. Соответствующее объявление было опубликовано в Facebook сообществом «Военные ЛГБТ и наши союзники».

В скором времени Генштаб ВСУ сообщил, что указанное объединение имеет российское происхождение. Было заявлено, что сервера сайта этого сообщества находятся в Москве.

Согласно словам представителя Генштаба Богдана Сеника, подобные вещи создаются для разгона измены. Также это сообщение распространяется ради того, чтобы дискредитировать украинскою армию. Разбираться с ситуацией, как он заметил, должна Служба безопасности Украины.

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