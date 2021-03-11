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В Киеве в честь 8 марта состоялось торжественное открытие женского туалета в Государственном университете телекоммуникаций.

Как сообщается, церемония прошла по всем правилам – в ней приняли участие официальные лица, являющиеся представителями вуза, также было произведено торжественное перерезание красной ленточки. Так, перед дверью уборной был собран коллектив вуза, перед которым ведущие мероприятия зачитали речь и поздравление с 8 марта.

Речь, как отмечается, прозвучала на русском языке, после чего ведущий перешёл на украинский язык. После этого состоялось разрезание красной ленточки и распитие шампанского.

Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие возмутились «маразму» и резко раскритиковали это событие. Некоторые же изрядно повеселились над этой церемонией.

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