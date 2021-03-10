Блогерша Настя Ивлеева 8 марта отметила свой 30-летний юбилей, и в честь этого заказала салют в семи городах России.

Так, отмечается, что фейерверк был устроен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, а также на Сахалине. Но позже оказалось, что не везде этот салют был разрешён надзорными службами. К примеру, в Казани фейерверк был устроен компанией «Фейерверк-мастер». Несмотря на то, что представители фирмы отправили заявку на разрешение мероприятия, к нужному времени её рассмотреть не успели.

Однако компания всё равно устроила преставление. Теперь же им грозит штраф в размере от 150 до 200 тысяч рублей. В компании заявили, что они соблюдали технику безопасности, кроме того, фейерверк был запущен на спецплощадке. Также, для того, чтобы избежать штрафа, компания заявила, что фейерверк был благотворительной акцией, а не заказом Ивлеевой.