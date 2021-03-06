Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Каменногорске Ленобласти нашли тело 52-летней местной жительницы.

Как сообщается, тело женщины было обнаружено 5 марта в её квартире, находящейся на улице Бумажников. Первоначальный осмотр показал, что на теле имеются ссадины. В тот же день был задержан подозреваемый в убийстве – 28-летний местный житель.

Согласно предварительной информации, мужчина состоял с женщиной в отношениях, и начал её ревновать. Причиной для ревности стало то, что женщина около недели гуляла и не появлялась дома. В ходе ссоры мужчина избил свою возлюбленную, в результате чего та получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте инцидента.

В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в отношении мужчины.

Вам может понравиться

Зеленский готовится к захвату Донбасса

На Украине начались активные подготовительные работы к очередному военному конфликту в Донбассе. ВСУ усилили обстрел поселений ДНР и ЛНР, а Верховная рада приняла законопроект о резервистах. В самопровозглашенных республиках считают,

Овечкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Александр Овечкин, игрок «Вашингтон Кэпиталз, получил штраф в размере 5 000 долларов за то, что ударил клюшкой в пах хоккеиста из «Бостон Брюинз» в ходе недавнего матча. Отмечается, что обе

Певица Лолита рассказала, что взгляд Путина её пугает

Певица Лолита Милявская приняла участие в передаче «Вечерний Ургант». Во время шоу ведущий Иван Ургант попросил у артистки составить портрет своего идеала. Составлять его требовалось из частей тела различных звёзд.
  • Анна
  • 06.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 6 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 6 марта – переменная облачность, до 13 °C |