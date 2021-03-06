В Каменногорске Ленобласти нашли тело 52-летней местной жительницы.

Как сообщается, тело женщины было обнаружено 5 марта в её квартире, находящейся на улице Бумажников. Первоначальный осмотр показал, что на теле имеются ссадины. В тот же день был задержан подозреваемый в убийстве – 28-летний местный житель.

Согласно предварительной информации, мужчина состоял с женщиной в отношениях, и начал её ревновать. Причиной для ревности стало то, что женщина около недели гуляла и не появлялась дома. В ходе ссоры мужчина избил свою возлюбленную, в результате чего та получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте инцидента.

В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в отношении мужчины.