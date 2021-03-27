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В оперштабе по противодействию коронавирусу в Иркутской области сообщили сегодня, 27 марта, что за минувшие 24 часа в регионе от болезни скончались еще 8 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки иркутские медики зафиксировали еще 174 новых зараженных. Всего в региональных медицинских учреждениях на данный момент времени находятся 1,49 тысячи инфицированных. В связи с полным выздоровлением из больниц выписали одиннадцать человек.

При этом с момента старта эпидемии COVID-19 в Иркутской области зарегистрировали более 61 тысячи случаев заражения. От данной болезни уже скончались свыше двух тысяч пациентов. Еще 256 человек умерли от сопутствующих заболеваний.

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