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Оксана Пушкина, российский парламентарий, после гибели ребенка в Вольске, который насмерть замерз на улице, заявила, что российскую систему опеки необходимо подвергнуть полной реформации.

Согласно словам народной избранницы, собралось немало историй, связанных с бездействием органов опеки или, напротив, их незаконными решениями. Следует также заменить кадровый состав ведомства, который должен состоять только из профессиональных юристов и психологов, готовых заниматься с проблемными семьями на круглосуточной основе.

Депутат при этом добавила, что реформировать службу пока что невозможно, так как требуется вначале внести изменения в семейное законодательство, от которого зависит методика работы органов опеки. Пушкина отметила, что нужно создать процедуры по оценке реальных рисков для детей и подготовить профилактические меры по поддержке семей, оказавшихся в сложной жизненной обстановке.

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