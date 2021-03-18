В Госдуме прокомментировали предложение о введении в России трёх новых праздничных дней – День учителя, День Космонавтики, и День работника сельского хозяйства.

Насчёт этой идеи высказался Сергей Вострецов – член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. Согласно его мнению, нерабочими следует сделать все дни, которые являются профессиональными праздниками в любой из основных областей.

Сейчас ведётся голосование, в котором решается вопрос о присвоении Дню космонавтики статуса выходного дня. По словам Вострецова, рабочая неделя должна являться четырёхдневной, и переход на этот режим, как он считает, может начаться уже скоро. Все праздники, которые существуют, Вострецов предлагает переставить на выходные дни. При этом следует также подвинуть даты, если в этом возникнет необходимость.