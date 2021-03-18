Эксперт в вопросах энергетики DIW Клаудиа Кемферт заявила о том, что Германия не нуждается в газопроводе «Северный поток-2». О своём мнении она рассказала в интервью Deutsche Welle.

Как заявила Кемферт, в Европе в настоящее время есть множество терминалов СПГ. При этом не все из них сейчас полноценно используются. Таким образом, как уверена эксперт, имеющейся сейчас в Европе инфраструктуры более чем хватает для того, чтобы полностью покрыть все их потребности в газе.

Также Кемферт заявила, что на газопровод будет потрачено очень много денег, что они оплатят в виде компенсационных выплат или завышенных цен на газ. Кроме того, она указала, что у Германии есть цели, касающиеся климата, достигнуть которые требуется к 2030 году, и для этого нужно снизить долю используемого газа. Таким образом, природный газ будет менее важен.