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Немецкий политолог Александр Рар заявил, что за оскорбительными заявлениями Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина стоит традиционный американский империализм.

По словам эксперта, лидера США взбесила информация разведки о том, что Россия вмешивалась в выборы в прошлом году и поддерживала Дональда Трампа. При этом Байдена даже не заинтересовал тот факт, что единственным «доказательством» данного обвинения является личное мнение разведчиков.

Политолог заявляет, что в докладе о вмешательстве РФ в личные дела США нет ни единого факта. Зато очень красиво расписано, что российские спецслужбы организовали кампанию по очернению Байдена, чтобы обеспечить победу Дональда Трампа. Рар пишет, что подобные действия выдают стремление Соединенных Штатов во что бы то ни стало сохранить мировое господство и расправиться с сильным конкурентом в лице России.

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