В Екатеринбурге один из школьников захотел покурить вейп, однако это вышло ему боком – электронное устройство взорвалось у него прямо во рту.

Инцидент, как сообщается, произошёл с учеником гимназии №47. Как уточнили сотрудники гимназии, инцидент произошёл уже после окончания уроков и не на территории образовательного учреждения. С родителями ребёнка поддерживается связь, пострадавший школьник, как отмечается, в стабильном состоянии, он находится на больничном.

По имеющейся информации, в результате взрыва вейпа школьнику выбило зубы. По факту инцидента организована проверка сотрудниками правоохранительных органов. По итогам проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и принято дальнейшее решение.