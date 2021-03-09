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ВСУ два дня подряд обстреливает поселок Старомихайловка на Донбассе, несмотря на ранее предоставленные гарантии безопасности, сообщает официальный интернет-ресурс самопровозглашенной ДНР. Авторы публикации поясняют, что в населенном пункте необходимо произвести ремонт на линии электропередач, однако украинская сторона не дает сделать этого. Мало того, в результате обстрелов повреждаются жилые дома.

Руководство ВСУ обещало полную безопасность до 15 марта, чтобы дать возможность отремонтировать высоковольтную линию. Однако обстрелы, которые повторяются последние несколько дней свели старания ремонтников к нулю. Помимо этого, повреждена еще одна ЛЭП, в результате чего свет пропал и на улице Гагарина.

7 и 8 марта, по информации сайта, украинская сторона обстреливала окраины столицы Донецкой народной республики. В результате было повреждено шесть домов, а также ранено несколько жителей.

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